В Совфеде рассказали, чем обернется для Трампа отказ от встречи с Путиным

Москва, 29 ноября. Решение президента США Дональда Трампа отменить встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным будет иметь последствия для главы Белого дома. Об этом в четверг заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, из-за отмены переговоров оказалось сорвано обсуждение вопросов по Договору о запрете ракет малой и средней дальности (ДРСМД) и Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Это, конечно, никак не улучшит наши двусторонние отношения. На встрече Путина и Трампа должны были быть обсуждены такие важные, в том числе и для США, вопросы, как РМСД и СНВ-3. Теперь этого не произойдет», — отметил Климов.

По мнению сенатора, американский президент пошел на такой шаг под давлением оппозиции, пишет РИА Новости.

Напомним, что в четверг Трамп отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 в Аргентине. Поводом послужило задержание украинских бронекатеров, вторгшихся в российское водное пространство. Американский лидер принял данное решение после беседы со своим советником Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео. Президент Украины Петр Порошенко уже поблагодарил Трампа, назвав его «великим лидером».

В воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.