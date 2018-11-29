Главком ВМС Украины заявил об «уязвимости на морском направлении»

Киев, 29 ноября. Морское направление на данный момент является самым слабым в обороне Украины, заявил командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко, выступая на II Международной конференции по вопросам морской безопасности.

По его словам, Украина крайне слабо защищена на морском направлении. Также он обвинил Россию в «агрессивных действиях».

«Морское направление сейчас стало наиболее уязвимым для обороны Украины. Агрессивные амбициозные российские действия в будущем тоже будут угрозой для Украины на море», ― отметил Воронченко.

Также он обвинил Россию в «захвате» украинских судов и «нарушении международного права. Ворнченко процитировал договор между Украиной и Россией, а также конвенцию ООН по морскому праву, заявив, что украинские корабли имели право свободно пройти через Керченский пролив.

Напомним, что 25 ноября три украинских корабля нарушили государственную границу России, вторгшись в территориальные вод РФ в Черном море. Украинские корабли совершали опасные маневры и не реагировали на законные требования российских властей. В итоге, силам береговой охраны РФ пришлось задержать корабли и их экипаж; сейчас они размещены в Крыму. Уже возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы России.

Ранее, комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что при задержании украинских кораблей российские пограничники действовали в соответствии с планом прикрытия государственной границы, международному законодательству их действия не противоречили.