Украинский генерал пригрозил «дать России по морде» из-за инцидента в Керченском проливе

Киев, 29 ноября. Украинский генерал-лейтенант внешней разведки Василий Богдан пригрозил «дать России по морде» в ответ на операцию ФСБ РФ в Керченском проливе, в ходе которой были арестованы нарушившие границу РФ корабли ВМСУ.

По словам Богдана, в Черном море «господствуют» три страны НАТО: Турция, Румыния и Болгария. Генерал отметил, что Россия «не осмелится» выступить против военно-морских сил этих государств.

«Это просто демонстрация того, что якобы кто-то на них нападает. Пока на них никто не нападает, но если они поведут себя неразумно, то, конечно, получат по морде», — заявил Богдан в комментарии Obozrevatel.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщил, что Киев будет просить Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российский кораблей. В Совфеде РФ просьбу Киева назвали «юридически ничтожной», так как у Стамбула нет оснований закрывать проливы.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение на 60 дней. Такое решение главы Украины может повлиять на проведение выборов президента, которые назначены на 31 марта 2019 года.