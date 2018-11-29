«Порошенко обманул всю Украину»: в Киеве рассказали о бесполезности бронекатеров «Гюрза-М»

Киев, 29 ноября. Отсутствие следов гари в пробоине на украинском бронекатере «Бердянск», который был задержан сотрудниками пограничной службы ФСБ в районе Керченского пролива, производители экономят на броне при строительстве артиллерийских катеров проекта «Гюрза-М». Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Журавко обратил внимание, что пробоина имеет рваный характер, а вокруг нее отсутствуют следы осколков и пожара, что может свидетельствовать о том, что российские пограничники стреляли артиллерийским снарядом с твердым сердечником, который не содержит взрывчатого вещества.

«А если от болванки якобы «бронированный» катер получил такую пробоину, это говорит только об одном — никакой брони у катеров проекта «Гюрза» нет. Они только называются «бронекатера». Но какая там сталь может находиться? Шестерка максимум», — написал Журавко на своей странице в Facebook.

Журавко напомнил, что президент Украины Петр Порошенко является собственником завода «Кузница на Рыбальском», который производит данные катера, поэтому он также несет ответственность за их качество. Таким образом, Порошенко обманул всю Украину, так как новые бронекатера «Гюрза-М» оказались полностью бесполезными. Экс-депутат Рады подчеркнул, что украинцам не стоит ждать мира, пока у власти будет оставаться преступник Петр Порошенко.

«Вас продолжают делать пушечным мясом, и Порошенко плевал на ваши судьбы, жизни. В его руках вы всего лишь инструмент для достижения цели. А цель у него одна — начать войну между Украиной и Россией, при этом оставшись президентом Украины. Вот и делайте выводы», — добавил Журавко.

Кроме того, бывший депутат Рады призывал украинцев бойкотировать военное положение и призыв в армию, а также саботировать выполнение преступных приказов «неадекватного Порошенко».

Напомним, 25 ноября два бронекатера и рейдовый буксир из состава военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу России. Украинские военные судна опасно маневрировали, а их экипажи игнорировали законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. Вечером три украинских военных судна были задержаны в районе Керченского пролива. При этом российские пограничники были вынуждены применить оружие для их принудительной остановки.