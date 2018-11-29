Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных по футболу в мире

Москва, 29 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в четверку лучших тренеров национальных команд. Рейтинг составила Международная федерация футбольной истории и статистики по итогам года.

Лучшим тренер текущего года признан Дидье Дешам, под руководством которого сборная Франции завоевала золото на чемпионате мира в России. Ему жюри присудило 304 очка.

На второй строчке рейтинга оказался тренер сборной Хорватии Златко Далич с 198 очками. Хорваты под руководством Далича заняли второе место на ЧМ-2018.

По мнению Международной федерации, третье место досталось тренеру сборной Бельгии Роберто Мартинесу с 84 баллами. Бельгийцы заняли на чемпионате мира третье место. Черчесов набрал 26 баллов и получил четвертое место.

Также Международная федерация назвала лучшим голкипером 2018 года бельгийца Тибо Куртуа, который выступает за «Реал Мадрид». Вратарь сборной России Игорь Акинфеев занял 16-е место.