Порошенко назвал «великим лидером» отменившего встречу с Путиным Трампа

Киев, 29 ноября. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Вот как поступают великие лидеры!» — пишет Порошенко в Twitter.

This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f — Петро Порошенко (@poroshenko) November 29, 2018

Ранее Трамп заявил об отмене встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за недавнего инцидента в Керченском проливе. Как сообщают западные СМИ, американский лидер принял данное решение после беседы со своим советником Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео.

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.