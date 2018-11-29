«Газпром» проложил около 300 километров морской части «Северного потока — 2»,

Москва, 29 ноября. Российская компания «Газпром» построила около 300 километров морской части газопровода «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что работы ведутся в соответствии с графиком.

«Строительство газопровода идет в соответствии с графиком. К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 километров труб», ― гласит текст сообщения.

Уже завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии. Сейчас ведутся работы в территориальных водах и исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне Финляндии.

Как рассказал ранее министр энергетики Александр Новак, Россия ожидает, что в ближайшее время будет получено разрешение от Дании по заявкам о строительстве «Северного потока – 2».

Напомним, что согласно проекту «Северный поток — 2» предполагается построить две нити газопровода пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского до немецкого побережья через Балтийское море.