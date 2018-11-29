Названы цена и дата выхода смартфона «Яндекс.Телефон»

Москва, 29 ноября. Презентация первого гаджета от российской компании «Яндекс» назначена на 5 декабря. Приобрести «Яндекс.Телефон» можно будет спустя несколько дней после презентации. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Смартфон не претендует на премиум-класс и получил средние характеристики. Гаджет оснастили IPS-дисплей диагональю 5,65-дюйма и разрешением 2160х1080 пикселей. В «Яндекс.Телефоне» установлен восьмиядерный процессор от MediaTek, оперативная память на 4 гигабайта и 64 гигабайт флэш-памяти.

Весомым преимуществом смартфона будут установленный голосовой помощник «Алиса», а также модуль NFC. С помощью модуля пользователь сможет оплачивать покупки с помощью смартфона. Кроме того, в гаджет будут предустановлены российские приложения.

Презентация пройдет в штаб-квартире «Яндекса» в Москве. Смартфон будет продаваться в единственной комплектации и обойдется в 19990 рублей. «Яндекс» не собирается останавливаться на этом и планирует выпустить в следующем году новую модель.