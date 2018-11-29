«Петр Великий» возглавил американский список «самых смертоносных» кораблей России

Вашингтон, 29 ноября. Атомный ракетный крейсер «Петр Великий», который является флагманом Северного флота РФ, возглавил список «самых смертоносных» кораблей России по версии американского журнала The National Interest.

Издание отметило, что крейсер, предназначенный для уничтожения вражеских авианосцев, представляет огромную угрозу для потенциального противника России. Судно имеет на вооружении комплекс «Гранит», стреляющий противокорабельными ракетами, и комплекс С-300 «Форт», защищающий флагман от атак с воздуха.

На втором месте оказался ракетный крейсер «Москва», который несет службу на Черноморском флоте. Как и «Петр Великий», «Москва» вооружена системой С-300 и способна нести 64 ракеты. В списке «смертносных» судов также оказались корвет «Сообразительный» (Балтийский флот), который имеет оборудование для борьбы с подводными лодками, и эскадренный миноносец «Настойчивый» (Балтийский флот), способный похвастаться сверхзвуковыми ракетами «Москит».

Последнее место в списке, но не последнее по степени опасности занимает знаменитый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (Северный флот), который вызвал переполох в Великобритании во время прохода через Ла-Манш. Корабль попал в список самых «самертоносных кораблей» не случайно. Он способен нести 28 самолетов и 24 вертолета, а также является единственным авианесущим судном в мире, которое имеет право проходить через Босфор и Дарданеллы, поскольку не является «чистым» авианосцем и не попадает под действие запрета конвенции Монтрё.

«Адмирал» вооружено как ракетным («Гранит», «Кортик», «Кинжал»), так и противолодочным (РБУ-12000) вооружением, что позволяет ему поражать крупные надводные и подводные цели.