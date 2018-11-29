Московский «Спартак» проиграл венскому «Рапиду» в домашнем матче Лиги Европы

Москва, 29 ноября. Футболисты московского «Спартака» уступили австрийскому «Рапиду» со счетом 1:2 в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы на своем поле.

На 20-й минуте игры мяч в ворота венской команды забил форвард Зе Луиш. Однако во втором тайме австрийцы сумели отыграться – на 80-й минуте мяч в ворота «Спартака» отправил Мерт Мюлдюр. В добавленное время на 91-й минуте игрок «Рапида» Филип Шобесбергер забил решающий мяч.

Кроме того, игра запомнилась инцидентом на поле: на 70–й минуте агрессивно настроенный болельщик выбежал на поле и направился к капитану «Спартака» Денису Глушакову. В итоге между игроком и фанатом произошла стычка. Стюарды оттащили фаната от Глушакова и увели с поля. Ранее болельщики московской команды выступили с заявлением, что считают «неприемлемым Глушакова в качестве игрока и капитана команды».

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице группы G с пятью очками, а австрийский «Рапид» с семью очками располагается на первом месте в группе. В заключительном туре группового этапа ЛЕ «Спартак» сыграет на выезде с «Вильярреалом» 13 декабря.