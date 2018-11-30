Сирия, 30 ноября. Боевики ИГ1 пытаются спровоцировать столкновения САА и SDF**** на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Курды подорвали заминированную автомашину у блокпоста ССА** к северо-западу от Алеппо. Турция намерена сохранить влияние в зоне «Большого Идлиба» путем вытеснения «Джебхат ан-Нусры»1***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись минометным и артиллерийским ударам исламистов на севере Хамы.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): препятствует проходу турецких граждан, а также проезду автомобилей на всех своих КПП в окрестностях Дараат Иззы.

Курды: нанесли потери ранеными и убитыми бандгруппам ССА в результате очередной диверсии в Африне; лишились нескольких своих радикалов из-за нападений арабов-ополченцев к востоку от Ракки и на юго-западе Хасаки.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): пытается спровоцировать столкновения САА и SDF на юго-востоке Дейр-эз-Зора; выявляет слабые места в обороне курдов к северу от Хаджина; вывозит раненых джихадистов в Ирак.

«Файлак аш-Шам»: потеряла ряд своих боевиков в ходе междоусобных стычек на северо-западе кантона Африн.

Провинция Алеппо

Полевые командиры «Джебхат ан-Нусры» распорядились препятствовать проходу любых турецких граждан, а также проезду автомобилей на всех подконтрольных КПП в районе населенных пунктов Зарзита и Сальва, расположенных в окрестностях Дараат Иззы к северо-западу от Алеппо, передает Masar Press Agency. Между тем, по информации Qasioun News, Анкара, опасаясь потери влияния в регионе, сосредотачивает в окрестностях города Джандарис бандгруппы подконтрольных боевиков из состава Сирийской свободной армии (ССА) для вытеснения вражеских радикальных группировок джихадистов из буферной зоны.

В поселении Хаджихалиль в северо-западной части кантона Африн фиксировались вооруженные стычки боевиков, сообщал местный медиа-центр Aleppo24. Согласно его сведениям, в населенном пункте велись бои между отдельными отрядами «Файлак аш-Шам». В ходе междоусобных столкновений были ранены и убиты несколько радикалов.

Бойцы-курды из Отрядов народной самообороны (YPG) продолжают диверсии против турецких сил и их союзников на северо-западе провинции Алеппо в рамках операции «Гнев оливок». По данным Twitter-канала (@RojavaAzadi), радикалы подорвали заминированную автомашину у блокпоста «Свободной армии» в городе Басута к югу от Африна. Отряды ССА в итоге понесли потери ранеными и убитыми. О возможных жертвах среди местного населения выясняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бандгруппы «Исламского государства» провели серию атак позиций Демократических сил Сирии (SDF) в предместьях городов Аль-Бахра и Хараедж на юго-востоке Дейр-эз-Зора в целях вскрытия слабых мест в обороне курдов, передает Twitter-ресурс Terror Monitor. Кроме того, джихадисты, воспользовавшись плохой видимостью, начали перегруппировывать силы и вывозить раненых боевиков в Ирак через участок границы, не контролируемый отрядами SDF.

Тем временем «спящие ячейки» ИГИЛ, дислоцирующиеся в районе населенных пунктов Дибан и Шхиль — к востоку от Евфрата напротив города Меядин, активизировали обстрелы-провокации опорных пунктов САА на противоположном берегу Евфрата. Как полагают источники портала Muraselon, джихадисты провоцируют войска САР на ответные удары, надеясь, что это отвлечет часть «Демократических сил», которые занимают территории на восточном побережье, от «Хаджинского кармана». Также фиксировались минометные обстрелы террористов ИГ по объектам сирийской армии со стороны Аш-Шаафы южнее по течению реки.

Провинция Ракка

Местные арабы-ополченцы совершили нападения на опорные пункты радикалов SDF в восточных предместьях Ракки и к юго-западу от Хасаки, передает портал Raqqa Is Being Slaughtered Silently. Вблизи позиций курдов на окраине поселка Раккат Ас-Самра ими было активизировано СВУ. Кроме того, в юго-западной части соседней провинции — в деревне Рашидия Гарбия — ополченческие отряды атаковали патруль «Демократических сил». В результате ряд курдских бойцов были ликвидированы, еще несколько получили ранения. Как отмечают местные наблюдатели, ополченцы вынуждены прибегать к непосредственным военным действиям против SDF из-за продолжающегося угнетения курдами арабского населения.

Провинция Хама

Боевики-исламисты, базирующиеся на территории Аль-Латаминского выступа на севере провинции Хама, вновь нарушили режим тишины, начав обстреливать позиции сирийских войск в окрестностях города Суран. По информации Sham FM, огонь велся из минометов и артиллерийских орудий. Сведений о возможных потерях среди военнослужащих САА не поступало. В настоящее время правительственные силы готовятся нанести ответные удары. Ранее террористы «Джебхат Фатх аш-Шам» и аффилированных с «Ан-Нусрой» бандгрупп пытались атаковать армию САР в предместьях Керназа, однако под ответным натиском САА были вынуждены отойти на исходную.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)