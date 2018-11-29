Сирия: РФ и США разошлись в оценках доставки гумпомощи в лагерь «Рукбан»

Нью-Йорк, 29 ноября. Представители России и США в Совете Безопасности ООН дали противоположные оценки последней операции по доставке гуманитарной помощи в подконтрольный американским военным лагерь беженцев «Рукбан», который расположен на границе Сирии и Иордании.

По словам первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, операция по доставке гуманитарной помощи в подконтрольный США лагерь беженцев «Рукбан» была плохо организована. Представители ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца не были допущены в 55-километровую зону вокруг американской военной базы «Ат-Танф», на территории которой находится лагерь беженцев. В результате отсутствия контроля большая часть гуманитарной помощи не дошла до беженцев. Дипломат подчеркнул, что в таких условиях трудно рассчитывать, что власти Сирии с легкостью согласятся выдать разрешение на отправку нового гуманитарного конвоя.

«Именно США, которые несут полную ответственность за положение гражданских лиц в данном районе, должны обеспечить безопасность гуманитарных операций в «Рукбане», не перекладывая выполнение этой задачи на незаконные вооруженные формирования», — сказал Полянский.

Кроме того, российский дипломат призвал подумать о создании постоянного гуманитарного коридора к лагерю беженцев «Рукбан».

В свою очередь зампостпреда США при ООН Джонатан Коэн выразил мнение, что гуманитарная помощь лагерю беженцев «Рукбан» свидетельствует о том, что Россия и США могут вместе работать в Сирии, а РФ может обеспечить согласие сирийских властей на доставку гумпомощи.

Лагерь беженцев «Рукбан» находится в непосредственной близости к американской военной базе в районе сирийского города Ат-Танф. При этом американские военные используют беженцев в лагере «Рукбан» в качестве живого щита, чтобы защитить свою базу. Командование военной группировки США в Сирии отказывается обеспечить доступ представителей ООН и международных гуманитарных организаций в лагерь беженцев «Рукбан», где продолжает ухудшаться гуманитарная обстановка.