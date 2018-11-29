В Белом доме назвали участников разговора, после которого Трамп решил не встречаться с Путиным

Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как посоветовался с госсекретарем Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Трампа Сара Сандерс.

При этом она отметила, что правительство США и России обменялись телефонными звонками, передает Reuters.

Отметим, что свое решение американский лидер объяснил недавним обострением ситуации в Керченском проливе.

«Основываясь на том, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше, если я отменю мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — пишет Трамп в Twitter.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2018

Напомним, что в воскресенье три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

ФСБ РФ применила оружие для того, чтобы остановить украинские суда. Корабли были задержаны, военным ВМСУ оказана своевременная медицинская помощь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.