Сирия, 30 ноября. Дамаск требует Турцию отвести войска с севера Сирии. Новые стычки между курдами и турецкими ВС произошли на севере Ракки. Под ударами коалиции США на юго-востоке САР погибли шесть человек, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели разведывательные полеты над оккупированными боевиками территориями Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вновь подверглись обстрелам исламистов в Алеппо; вели ответный огонь по позициям боевиков на юго-востоке Идлиба и на севере Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): задержала нескольких мирных жителей на северо-западе провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: обнаружила бомбу в городе Идлиб.

«Исламское государство»1: готовит провокацию с использованием химоружия на юго-востоке Дейр-эз-Зора; атаковало позиции курдов в «Хаджинском кармане».

Международная коалиция: провела бомбардировки в районе Хаджина в Дейр-эз-Зоре, погибли шесть гражданских лиц.

Курды: продолжили принудительную мобилизацию в Ракке; понесли потери в результате взрыва в южной части Хасаки.

ВС Турции: обстреляли опорные пункты курдов у города Тель-Абьяд на севере Ракки; провели разведывательные полеты у сирийско-турецкой границы.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): обстреляли укрепления ИГ1 в районе города Багуз Фаукани в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Исламисты незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых Турцией, продолжили проводить рейды в Африне с целью ареста боевиков, причастных к грабежам и похищению мирных жителей. По информации новостного агентства Al Manar News, среди задержанных оказались несколько гражданских лиц. Местные активисты полагают, что арестанты относятся к числу тех сирийцев, которые выступают за вывод протурецких сил из Африна, поскольку никаких доказательств связи задержанных с радикальными исламистами представлено не было.

Медиапортал Step News Agency сообщал о возобновившихся вооруженных стычках между правительственными войсками и членами исламистских группировок, базирующихся в северной части региона. Перестрелки были инициированы джихадистами и фиксировались недалеко от поселений Каштаар и Акиба. Также поступали сведения о столкновениях у населенного пункта Таль Нисбин, расположенного недалеко от города Алеппо. Военный источник в сети Twitter (RadioAlKul), подконтрольный вооруженной оппозиции, заявлял о потерях сил САР в живой силе, что, однако, не было подтверждено официальными СМИ.

Административный центр провинции вновь оказался под обстрелом боевиков. Как передавал Twitter-канал (MuhammedAlYunus), мины радикалов упали в квартале Аз-Захра и пригороде Ар-Рашидин. Никаких данных о возможных жертвах среди мирного населения все еще не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки стало известно о готовящейся провокации террористов «Исламского государства» в «Хаджинском кармане». Министерство обороны России сообщило о том, что боевики намереваются атаковать позиции «Демократических сил Сирии»**** (SDF) при помощи химоружия, произведенного на заводе в населенном пункте Эль-Кишма. Данная информация была опубликована официальным Twitter-каналом российского Минобороны (mod_russia). При этом, как отмечали военные эксперты, в проведении атаки Соединенные Штаты обвинят правительственные войска, дабы оправдать начало боевых действий против Сирийской арабской армии (САА).

Бомбардировки ВВС западной коалиции вновь обернулись жертвами среди мирного населения. Согласно информации военного источника в сети Twitter (AlwatanSy), шесть гражданских лиц были убиты в результате ударов американской авиации. Кроме того, еще один из сирийских граждан получил ранения.

Продолжились ожесточенные бои между джихадистами террористической группировки и радикалами «демократической армии» в юго-восточной части региона. Новостной портал Al Manar News передавал, что курды противостояли боевикам вблизи населенного пункта Аш-Шхиль. Информации о потерях сторон в живой силе или военной технике до сих пор не поступало.

Во второй половине дня террористы подверглись одновременным обстрелам со стороны Сирийской арабской армии (САА) и иракских ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби». Новостной портал Al Masdar News передавал, что под огнем оказались укрепления боевиков на окраинах города Багуз Фаукани.

Провинция Даръа

Новая партия сирийцев, проживавших в иорданских лагерях для беженцев, прибыла на территорию Сирии через погранпереход «Насиб» на юге Даръа. Об этом сообщал информационный портал SANA News. Отмечалось, что возвращение перемещенных лиц стало возможным благодаря совместным усилиям правительства Иордании и властей САР. Напомним, многие мирные граждане бежали за границу после того, как часть территорий Даръа и Эль-Кунейтра была захвачена джихадистами незаконных бандгрупп. Военная операция по их освобождению была завершена в конце июля. При этом значительную поддержку Сирийской арабской армии (САА) и ее союзникам оказали ВКС России.

Провинция Идлиб

На линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции в Идлибе в течение дня продолжились взаимные обстрелы. Как передает Twitter-канал (IvanSidorenko1), после очередных провокационных ударов со стороны исламистов правительственные подразделения открыли ответный огонь по зонам их дислокации в районе населенных пунктов Джарджаназ, Ат-Тах, Катра и Хувейн. Кроме того, разведывательные полеты в регионе осуществили российские военные самолеты Ил-20, передавал информационный портал Al Masdar News. Вечером вылазки боевиков «Джебхат Ан-Нусры»1*** и «Джейш Аль-Иззы» отмечались на севере соседней провинции Хама.

В административном центре региона была обнаружена бомба, предположительно установленная террористами подпольных ячеек «Исламского государства». Оппозиционные источники умолчали о том, удалось ли боевикам безопасно обезвредить СВУ.

Стало известно, что постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, возглавляющий сирийскую делегацию на Астанинских переговорах, обвинил Турцию в координировании химатаки на город Алеппо, жертвами которой стали около ста мирных жителей. Кроме того, Джаафари объявил об ультиматуме Дамаска, согласно которому Анкара должна отвести свои вооруженные силы с территории САР на 20 километров. Об этом сообщало агентство новостей РИА Новости.

Провинция Ракка

В северной части региона на протяжении всего дня отмечались стычки между курдскими отрядами и вооруженными силами Турции. Новостной портал Al Manar News передавал, что артиллерия турецкой армии вела огонь по расположениям исламистов вблизи населенного пункта Тель-Абьяд. Кроме того, во второй половине дня разведывательные полеты в регионе провели ВВС Турецкой Республики, о чем сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (alreahalsaknh).

В целях наращивания своей боевой мощи в преддверии начала наступления Турции курды продолжили вербовать в свои ряды мирных сирийских граждан. Один из местных жителей был задержан в пригороде Ракки. Напомним, «Демократические силы Сирии» (SDF) не имеют полномочий проводить мобилизацию на территории суверенного государства.

Провинция Хасака

В провинции Хасака продолжились вылазки боевиков «Исламского государства». Согласно данным Twitter-канала (smmsyria), при взрыве СВУ, заложенного в населенном пункте Аш-Дашиша, погиб один из курдских бойцов. Местные активисты заявляли о причастности к установке бомбы членов «спящих ячеек» террористической группировки. Кроме того, сообщалось о торжественной церемонии похорон десятков радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF), также убитых джихадистами ИГ. Таким образом, несмотря на непрекращающиеся налеты подпольных групп террористической группировки, курдские отряды не предпринимают никаких активных действий для устранения существующей угрозы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)