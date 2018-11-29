Сирия, 29 ноября. Проправительственные силы Ирака «Хашд Аш-Шааби» понесли потери при взрыве в провинции Дияла. «Ан-Нусра»*** попыталась проникнуть на позиции САА на севере Хамы. В Ракке прошла встреча лидеров SDF**** и военных США, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков на западе Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: предприняла попытку проникнуть на позиции САА в северной части Хамы.

«Джейш Аль-Изза»: провоцирует столкновения с силами САР в демилитаризованной зоне.

«Исламское государство»1: продолжает вести бои с курдами в районе Хаджина на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: провели встречу с американскими военными в городе Ракка.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): понесли потери в результате взрыва на северо-востоке провинции Дияла в Ираке.

Провинция Алеппо

Вслед за мирными районами Алеппо ударам боевиков незаконных бандформирований также подверглись окрестности административного центра провинции. Как передает новостной портал Step News Agency, радикалы обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) вблизи военной академии к западу от города. Напомним, в рамках Меморандума 17 сентября на линии фронта была сформирована демилитаризованная зона глубиной в 15-20 километров, в границах которой запрещены любые боевые действия. Кроме того, власти САР потребовали у исламистов покинуть данные территории и вывести свою военную технику. Как сообщалось ранее, члены радикальных формирований вооруженной оппозиции не только отказались оставить занимаемые территории, но и продолжили вести обстрелы прифронтовых населенных пунктов, в результате чего страдает прежде всего мирное население.

Провинция Дейр-эз-Зор

Оппозиционный интернет-портал Step News Agency сообщает о продолжающихся перестрелках и вооруженных стычках между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и отрядами «Исламского государства» на юго-востоке Сирийской Арабской Республики (САР). По данным источника, противоборствующие стороны столкнулись восточнее города Хаджин. Тем не менее никакой информации о потерях противников в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, после того как курды заявили о переброске своих подразделений к границе с Турцией, террористам удалось отбить часть территорий «Хаджинского кармана». Однако продвижение джихадистов на запад и на юг сдерживают правительственные войска и Силы народной мобилизации («Хашд Аш-Шааби»).

Провинция Ракка

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что в одном из кафе в административном центре провинции состоялась встреча между полевыми командирами «Демократических сил Сирии» (SDF) и американскими военными. Местные активисты полагают, что стороны обсуждали вопросы ведения совместных боевых действий в ходе предстоящей военной операции вооруженных сил Турции. Напомним, ранее Соединенные Штаты разместили несколько контрольно-пропускных пунктов на сирийско-турецкой границе, что свидетельствует о том, что Вашингтон готов поддержать курдских радикалов. Напомним, это противоречит турецко-американскому соглашению по Манбиджу, в рамках которого США должны были обеспечить выход курдов из северо-восточных районов Алеппо.

Провинция Хама

На севере Хамы возобновились вооруженные столкновения между боевиками антиправительственных формирований и Сирийской арабской армией (САА). По информации агентства новостей Al Masdar News, джихадисты террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, предприняли попытку проникнуть на позиции сил САР в районе населенного пункта Карнас. Тем не менее во время развернувшихся столкновений военнослужащим САА удалось уничтожить большую часть нападавших, оставшиеся в живых исламисты бежали на исходные позиции. Напомним, в последнее время вылазки радикалов вооруженной оппозиции заметно участились. Несмотря на действующий на линии соприкосновении сил режим тишины, боевики не прекращают провоцировать САА на ответные боевые действия. Также продолжаются провокации со стороны членов группировки «Джейш Аль-Изза», которые в очередной раз обстреляли населенный пункт Мхарде. Согласно сведениям военных источников AMN, правительственные войска, в свою очередь, ударили по опорным пунктам формирования недалеко от города Аль-Латамина, что привело к уничтожению нескольких единиц военной техники исламистов.

Ирак

Прогремел взрыв на северо-востоке провинции Дияла. По данным новостного агентства Iraqi News, бомба была заложена на обочине дороги и активирована в момент проезда патрульного автомобиля проправительственных отрядов «Хашд Аш-Шааби». В результате детонации СВУ ранения получили пять ополченцев. Кроме того, один из высокопоставленных командиров формирования был убит. В организации взрыва подозреваются джихадисты так называемых спящих ячеек «Исламского государства», которые все еще скрываются в пустынных районах страны, несмотря на регулярные спецоперации вооруженных сил Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)