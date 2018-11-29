«Сорян, я устал воевать»: рэпер Хаски отменил ряд концертов после скандала в Краснодаре

Москва, 29 ноября. Известный российский рэпер Дмитрий Кузнецов, известный под творческим именем Хаски, отменил свое выступление в шести городах России из-за судебного процесса, связанного с обвинениями в хулиганстве. Об этом сам артист сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Отмененными оказались концерты в Вологде, Ярославле, Нижнем Новгороде, Саратове, Иваново и Волгограде. В то же время фанаты в Москве, Петербурге и Архангельске все же смогут услышать любимого исполнителя в декабре.

«Столкнувшись с миллиардом трудностей, давлением понятно кого и собственной усталостью от процесса, мы не можем провести большинство из оставшихся концертов в те даты, которые у нас есть. Сорян, но я … (синоним слова «устал» — Прим. ФАН) воевать», — пишет Хаски.

Напомним, что на прошлой недели правоохранительные органы задержали Кузнецова в Краснодаре после того, как он забрался на крышу машины и оттуда начал читать рэп. Исполнителю назначили 12 суток ареста за мелкое хулиганство и трое суток за отказ от медицинского освидетельствования.