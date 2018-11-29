Грузинский политик назвала победу партии власти катастрофой

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили по итогам второго тура выборов набрала 59,52% голосов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии после подсчета 100% бюллетеней. Кандидат Григол Вашадзе занял второе место с результатом 40,48% голосов.

Известный грузинский политик Нино Бурджанадзе заявила Федеральному агентству новостей, что грузины сделали выбор не в пользу госпожи Зурабишвили, а против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, возвращения которого к власти большинство не хотят.

В то же время, по ее словам, неправильная политика Бидзины Иванишвили, фактического лидера партии «Грузинская мечта», привела к тому, что жители страны оказались перед таким же выбором, как и пять лет назад: выступить за Саакашвили или против него.

«Я лично обвиняю господина Иванишвили в том, что он и после 6 лет правления нас поставил перед таким выбором. Более того, он фактически обелил «Единое национальное движение» (партия сторонников Саакашвили. — Прим. ФАН), число сторонников которой последнее время росло в геометрической прогрессии. Хотя с учетом тех настроений, которые были еще недавно в грузинском обществе, она [партия] вообще должна была исчезнуть как политическая сила. То, что кандидат от «Национального движения» набрал столько голосов, а кандидат от «Грузинской мечты» смог победить с большим трудом при мощной информационной и финансовой поддержке — это катастрофа для действующей власти», — подчеркнула политик.

Она считает, что Грузии необходима «третья сила», способная в том числе обеспечить конструктивный диалог с Россией. В роли данной силы, по мнению Нино Бурджанадзе, может выступить возглавляемая ею партия.

Нино Бурджанадзе является лидером правоцентристской политической партии «Демократическое движение — Единая Грузия». Также она занимала должности председателя парламента Грузии — с 2001 по 2008 годы, исполняющего обязанности президента Грузии — в 2003–2004 и 2007–2008 годах.