Константинопольский патриархат не назвал дату объединительного собора на Украине

Стамбул, 29 ноября. Константинопольский патриархат не смог назначить дату проведения объединительного собора церквей на Украине в ходе заседания Священного синода в Стамбуле.

По итогам синода Константинополь опубликовал пресс-релиз, в котором говорится о подготовке «проекта Конституционной хартии украинской церкви». Как сообщает ТАСС, причины, по которым решение не было принято, не уточняются.

Напомним, Константинопольский патриархат заявил о намерении предоставить раскольнической структуре на Украине автокефалию. Президент Украины Петр Порошенко сообщил о создании в стране «единой поместной церкви».

Синод РПЦ назвал намерение Константинополя политическим и противоречащим церковным канонам. В РПЦ прияли решение разорвать общение с Константинополем.

По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.