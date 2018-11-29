СК РФ показал фото с места стрельбы по сотрудникам Росгвардии в Краснодаре

Москва, 29 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на жизнь двух сотрудников Росгвардии.

По версии следствия, вечером в четверг неизвестный мужчина открыл огонь машине, в которой находились два стража правопорядка при исполнении. Росгвардейцы открыли ответный огонь и ликвидировали преступника, однако сами они также получили ранения.

«В настоящее время потерпевшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работает следственная группа. Следователи фиксируют следы преступления, устанавливают и допрашивают очевидцев», — сообщает ведомство.

Ранее ФАН сообщал о том, что вооруженный человек начал стрелять по экипажу ОВО (отдела вневедомственной охраны) Росгвардии по Краснодарскому краю. По предварительной информации, нападавший стрелял из нагана.