Кремль отреагировал на заявление Трампа об отмене встречи с Путиным на G20

Москва, 29 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа об отмене встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине.

Песков отметил, что к настоящему моменту российская сторона не получала официальной информации об отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом возможная отмена встречи с Трампом не повлияет на планы Путина по участию в саммите G20.

«Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем», — сказал Песков.

Он также добавил, что Владимир Путин получит дополнительное время для встреч с коллегами на саммите G20 в случае отмены переговоров с президентом США.

«Если это так, у президента России будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита», — добавил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. По словам главы Белого дома, решение об отмене встречи было принято после ознакомления с докладом по инциденту в районе Керченского пролива.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава военно-морских сил Украины незаконно вошли в территориальные воды Росс. При этом украинские военные судна осуществляли опасные маневры, а их экипажи игнорировали законные требования российских пограничников. Вечером три украинских военных судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.

26 ноября суд в Крыму арестовал на два месяца 24 украинских военных, которые находились на борту задержанных кораблей.