Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в Великобритании

Москва, 29 ноября. Американская социальная сеть Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы для Великобритании. Об этом сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Теперь для размещения политической рекламы в Facebook, заказчику необходимо пройти аутентификацию, которая включает проверку имени и местоположения. При этом документы удостоверяющие личность будут проверяться третьей стороной. Подтверждение регистрации по месту жительства будет проверяться с помощью отправки почтой специального кода. Вся реклама, которую разместит заказчик, будет находиться в открытом доступе на протяжении нескольких лет.

«Обеспечение контроля за подобной рекламой никогда не будет идеальной, но мы продолжим работать над тем, чтобы улучшать наши системы и технологии», — цитирует Би-би-си заявление Facebook.

Facebook внес изменения после скандала с незаконным сбором данных британской компанией Cambridge Analytica. В Facebook сообщили, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети были ошибочно переданы компании Cambridge Analytica. Согласно контракту Cambridge Analytica имела право получить данные не более 30 миллионов пользователей. Cambridge Analytica использовала эти данные для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в Сети.