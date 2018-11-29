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«Приспособленец с амбициями»: как политолог Павловский успешно торгует убеждениями

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«Приспособленец с амбициями»: как политолог Павловский успешно торгует убеждениями

Москва, 29 ноября. Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский, который некоторое время отстаивал прокремлевские взгляды, вновь оказался среди либералов, пишет «Журналистская правда».

В недавнем интервью Deutsche Welle журналист Жанна Немцова назвала политолога «главным архитектором путинского режима». Интервьюируемый с таким определением спорить не стал, однако сразу же назвал устоявшуюся в России политическую систему несостоятельной.

«Журналистская правда» обратила внимание на то, что Павловский, которого она характеризует как «приспособленца с амбициями», уже не в первый раз меняет свои политические взгляды. В советские годы Павловский занимался распространением запрещенной литературы, чем привлек внимание КГБ. Его не задержали только потому, что он выдал спецслужбам свои контакты.

Во время перестройки политолог влился в ряды социал-демократов и горячо поддерживал Ельцина, однако с приходом к власти второго президента России Владимира Путина он снова сменил политический окрас, став консерватором.

В какой-то момент между Павловским и его новыми соратниками появились разногласия, и политологу заблокировали пропуск в Кремль. После этого глава Фонда эффективной политики вновь стал оппозиционером.

Автор: Алексей Громов
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