Есть воображение — есть движение: работа первой в мире «Экзокисти». ФАН-ТВ

В Москве прошла Всероссийская конференция «Реабилитация на основе нейротехнологий». На ней показали работу первой в мире «Экзокисти». Это перчатка, которая управляется мысленными командами. Она разработана в НИИ трансляционной медицины РНИМУ имени Пирогова и предназначена для двигательной реабилитации пациентов с очаговым поражением головного мозга после инсульта или травмы. Работа «Экзокисти» основана на воображении пациента — он представляет движение, мозг передает информацию аппарату, который совершает действие. Эксперты уверены, если с каждым пациентом отработать навыки воображения, то овладеть мастерством управления экзокистью им станет проще. А для этого нужно научить врачей тренировать пациентов.

«Пациенту на экране компьютера даются инструкции: воображать движение левой или правой кистью. В данном случае мы работаем над раскрытием кисти, потому что у пациентов рука обычно сжата, и сжимать ее больше некуда. Они воображают это движение, и если оно распознается с помощью специального классификатора, то кисть раскрывается. Требуется, на самом деле, большая концентрация внимания. При этом активируются те же самые области мозга, что и при реальном выполнении движения, а их тренировка запускает механизмы нейропластичности, которые направлены на восстановление двигательных функций», — объясняет Александр Фролов, руководитель проекта «Экзокисть», главный научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.

С помощью этого аппарата реабилитацию прошли уже более 120 пациентов. Исследование длилось четыре года и проводилось на постинсультных и посттравматических пациентах. Преимущество данной процедуры в том, что она автоматизирована и не требует гениального врача. По словам экспертов, во время тренировок человек избавляется от предубеждения, что не может совершить действия своим телом. После такой реабилитационной процедуры пациент может самостоятельно взять предмет и перенести его в другое место, совершить несложные движения. Все зависит от намерений пациента и его мотивации. Сейчас аппарат получил официальное удостоверение, которое позволит производить его серийно и продавать.

Первой стала именно технология «Экзокисти», потому что человеку легче представлять разгибания руки, а не движение конечности в целом. Однако на этом решили не останавливаться и сделали аппарат для всей руки.

«С конструкторской точки зрения разница видна: здесь восемь приводов на одну руку, а там один, но здесь мы обеспечиваем все движения суставов полностью физиологически, так как движет рукой человек. Единственная сложность, но она самая главная, состоит в том, что считывать с помощью электроэнцефалограммы представления человеком движения целой руки и интерпретировать это в сигналы экзоруки довольно сложно. По сути, это такой малый объем информации, который мы не умеем достоверно интерпретировать в сложные движения. Для практической реабилитации такого рода комплексы можно использовать раздельно — отдельно сгибания, отдельно движения кистью, запястьем, плечом — пошагово мы это интерпретируем очень хорошо», — рассказывает Денис Ребриков, проректор РНИМУ им. Пирогова.

Все эти аппараты обеспечивают значительное ускорение реабилитации больных. С помощью таких приборов ученые хотят понять, что происходит в нашем мозге, улучшить экзоскелеты и создать те, которые смогут выполнять любые действия. Кроме того, в планах разработка экзоскелетов нижних конечностей и расширение круга болезней, которым сможет подойти такая реабилитация.