Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии в Краснодаре

Краснодар, 29 ноября. Неизвестный мужчина открыл стрельбу по экипажу ОВО (отдела вневедомственной охраны) Росгвардии по Краснодарскому краю. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, происшествие произошло по улице Гагарина в Краснодаре.

По предварительной информации, нападавший стрелял из нагана. Злоумышленник был ликвидирован ответным огнем.

Сообщается, что в результате нападения пострадали двое полицейских: один из них получил легкое ранение, второй госпитализирован с более серьезными травмами. Сотрудник с касательным ранением головы госпитализирован в первую краевую больницу, второму извлекают пулю в БСМП.

«Сотрудники госпитализированы, угрозы жизни нет», — сказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Личность нападавшего устанавливают. По информации источника ФАН, пока неясно, находились ли сотрудники ОВО в служебном автомобиле во время нападения, или стояли рядом.