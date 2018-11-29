Трамп в Twitter решил отменить встречу с Путиным на G20

Вашингтон, 29 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе саммита G20 в Аргентине из-за провокации Украины в Керченском проливе. Глава США выразил надежду на скорейшее урегулирование инцидента. Об этом американский президент написал в Twitter.

«Опираясь на тот факт, что корабли и моряки не возвращены на Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал Трамп.

Напомним, что Трамп не раз отмечал важность личных встреч с президентом России. Американский лидер призывал американскую общественность отказаться от антироссийских настроений и перейти к взаимовыгодному сотрудничеству с Москвой. Глава Белого дома добавил, что встретится с Путиным как только «ситуация будет решена».

В воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда. Задержанные моряки признались, что получили приказ о провокации о киевского руководства.

Путин, комментируя инцидент в Керченском проливе, назвал провокацию «нечистоплотной игрой» внутри Украины, а также предлогом для введения военного положения в стране.