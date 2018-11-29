США обвинили жителя Барнаула в мошенничестве и отмывании денег

Вашингтон, 29 ноября. Федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило россиянину Илье Кулькову обвинение по пяти пунктам, включая электронное мошенничество и отмывание денег. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции США.

По данным обвинения, в период с 22 января по 2 февраля 2017 года гражданин России взломал стационарный компьютер в Питтсбургском национальном гольф-поле в штате Пенсильвания. При этом сам россиянин в этот момент находился в своем доме в РФ. После того, как систему удалось взломать, Кульков якобы начал экспортировать товары в Барнаул.

«Как только Кульков получил контроль над Питтсбургским национальным компьютером, он начал систематично заниматься интернет-мошенничеством, покупая и экспортируя товары из США в Барнаул», — говорится в комментарии Минюста США.

Дело в отношении Кулькова ведет помощник прокурора США Джессика Либер Смолар. Прокурор Штатов Скотт Брэди добавил, что в 2018 году в США активно расследуют дела по кибербезопасности и преследуют киберпреступников как внутри страны, так и за ее пределами.