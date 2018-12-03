«Самые честные выборы». Часть 10: Америка выбрала бордель и его хозяина

И снова продолжаем наш марафон (и сериал) о том, как «блистательно» были организованы и проведены в США промежуточные выборы, прошедшие 6 ноября и завершившиеся уверенной победой Демократической партии на выборах в нижнюю палату Конгресса — Палату представителей (этот факт особо отмечали и воспевали в социальных сетях в том числе и российские либералы).

Процитирую один из постов в социальных сетях: «Демократы выиграли Палату с рекордным в истории преимуществом над конкурирующей партией — на 8,8 млн голосов больше. Предыдущий рекорд, преимущество в 8,7 млн голосов, был зафиксирован на выборах после отставки [Ричарда] Никсона (з7-й президент США. — Прим. ФАН) в 1974 году».

Здорово?

На самом деле, не понимаю, чему так радуются наши либералы: все и так ожидали, что контроль над Палатой представителей возьмут демократы. Такова система правления в Америке — какую бы партию президент ни представлял, в Конгрессе всегда будет большинство другой партии (было всего три исключения).

Поскольку президент и каждая из палат Конгресса избираются по разным правилам и в разное время (президент — раз в четыре года, Палата представителей — раз в два года, сенаторы имеют срок полномочий в шесть лет, но треть их переизбираются каждые два года), то ситуация, когда Белый дом и хотя бы одна из палат Конгресса контролируют разные партии, является весьма частой. Это так, для справки.

Ну а теперь — немного о выборах в целом.

Первое. Как возмущаются в соцсетях сами американцы, «вам понадобится удостоверение, чтобы купить билет на самолет, поезд, чтобы купить оружие, и даже чтобы войти в здание правительства, — но не чтобы голосовать». Так и есть: поскольку американцы не пользуются внутренними паспортами, при голосовании они предъявляют различные документы, удостоверяющие их личность — водительские права, пенсионную или студенческую карту, квитанции об оплате услуг ЖКХ и т. д. Любые попытки внедрить документы единого образца проваливались из-за возражений как справа, так и слева.

Именно поэтому почти в каждом штате постоянно голосует черт знает кто — в основном нелегалы и мигранты — и я об этом уже подробно писал.

Второе. Подкачала сама организация процесса голосования.

Например, длинные очереди и неисправные машины для голосования омрачили первые же часы народного волеизъявления на некоторых участках по всей Америке. Причем самыми большими проблемами отличилась Джорджия, штат с очень «горячими» губернаторскими выборами, — здесь избиратели ждали по три часа, чтобы исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах.

На избирательном участке в Снеллвилле, штат Джорджия, более 100 человек по очереди сидели в детских креслах и на полу, ожидая своей очереди по нескольку часов. Машины для голосования в округе Гуиннетт под Атлантой оказались неисправны, поэтому работники УИК предложили избирателям временные (!) бумажные бюллетени и пытались оперативно заменить машину для голосования. Многие избиратели, кстати, в итоге отказались от бумажных бюллетеней, потому что «не доверяют этому».

И снова Джорджия: на избирательном участке в доме для престарелых в Атланте избиратели ждали под дождем в бесконечной очереди, которая обвила здание несколько раз. Растерянные рабочие пытались увести избирателей с парковки ради их безопасности.

Третье. «Манипуляции» в день голосования.

Они были! Иначе зачем, например, общественного наблюдателя от избирательной комиссии Нью-Йорка вывели с участка, узнав, что она… русская! И это невзирая на то, что у нее на руках было соответствующее удостоверение наблюдателя!

В штате Джорджия (безусловно, «номер один» в топе самых грязных выборов 2018 года), где очень тяжелая борьба шла за пост губернатора, демократы пытались взломать систему регистрации избирателей. Все это было зафиксировано, поскольку их задачей было добавить как можно больше избирателей-афроамериканцев, чтобы поддержать их кандидата в губернаторы, темнокожую женщину.

Она в итоге уступила с небольшой разницей в количестве голосов. И тут же обвинила победителя… в фальсификации выборов. Мол, в прошлом году победивший Брайан Кемп (в должности госсекретаря штата) заведовал анализом баз данных избирателей, из которой были исключены уже умершие жители штата, а также нелегальные мигранты. По мнению Стейси Абрамс (проигравшей кандидатки от демократов), это привело к тому, что десятки тысяч избирателей не смогли за нее проголосовать.

В итоге она согласилась признать свое поражение, но при этом обратилась в суд с просьбой «как-то разрешить ситуацию». Либеральные медиа хором поддержали точку зрения Абрамс. Подобная «новая искренность» во многом полезна. Прогрессивные ньюсмейкеры редко столь открыто признают тот факт, что самые упертые сторонники Демократической партии — нелегальные мигранты и умершие избиратели (почему-то продолжающие голосовать).

Примерно на тех же позициях стоит и действующий президент США Дональд Трамп: через пару дней после выборов он заявил, что нелегальные мигранты переодевались и голосовали по нескольку раз, поэтому республиканцы и проиграли там, где они проиграли.

«Люди, не имеющие абсолютно никакого права голосовать, встают в очередь и ходят кругами. Иногда они идут в машину, надевают другую шляпу, надевают другую рубашку, приходят и голосуют опять, — утверждает Трамп. — Никто ничего не проверяет. Происходящее — это настоящий позор».

Четвертое. Черный пиар против республиканцев достиг невиданных масштабов.

Мне понравилась фраза, услышанная в Вашингтоне от знакомых политологов, «red wall against the blue wave» («Красная стена против синей волны») — «красные» республиканцы противостояли «синим» демократам как могли. В ход шло все: перед вторым туром выборов сенатора от Миссисипи журналисты принялись обсуждать фотографию действующего сенатора-республиканки Синди Хайд-Смит в армейской шляпе армии Конфедерации.

Как оказалось, в далеком 2014 году она посещала дом-музей Джефферсона Дэвиса, первого и последнего президента Конфедерации, где и надела соответствующую шляпу. На одну минуту! Просто примерила! И спустя четыре года еле ноги унесла от разъяренных акул пера.

Ее победа — во многом заслуга Дональда Трампа, который много раз заверял жителей Миссисипи, что всецело поддерживает кандидата. В штате, где рейтинг одобрения президента США превышает 60%, его мнение является очень значимым фактором.

В Неваде у республиканцев тоже неплохие позиции (один сенатор из двух, плюс губернатор — был). Может, это помогло? Просто на выборах в Конгресс штата там победил… умерший представитель «красной» партии. Так уж получилось: владелец сети легальных борделей и звезда реалити-шоу Деннис Хоф умер 16 октября, отмечая свое 72-летие, скончался после четырехдневной вечеринки.

Однако ему все же удалось принять участие в выборах, так как бюллетени для голосования были разосланы за несколько дней до его смерти. Да и законы там такие; просто теперь партия назначит вместо него другого кандидата-республиканца. Мне кажется, обиднее всего в этой ситуации должно быть демократке по имени Леся Романов (это женщина), которую покойник Хоф обыграл со счетом 68:32 (в процентах).

Пятое. Вот такие вроде бы насыщенные событиями выборы — а с каждым годом в США падает доля участвующих в них избирателей, поэтому власти вынуждены придумывать способы «заманить» людей на участки.

Например, приложения для проката авто Luft и Uber специально дали своим сотрудникам выходной день и предлагали поездки на избирательный участок по сниженной цене. Музыкальные платформы Spotify и Pandora, нацеленные на молодую аудиторию, формировали плейлисты, в которых были прямые ссылки на ресурсы регистрации избирателей. Ну а на избирательных участках сотрудники УИКов почти повсеместно предлагали бесплатный кофе и еду.

В общем, «хлеба и зрелищ» во всей красе. Причем о последнем («зрелищах» в виде бесчисленных нарушений на выборах) мы постоянно рассказываем и будем продолжать это делать. Хотя это и не совсем то, что хотели бы американцы поведать миру о своем царстве «победившей демократии».

«Самые честные выборы». Часть 9: Миссисипи — кого не успели публично «повесить», просто уволили

«Самые честные выборы». Часть 8: ФБР помогут подсчитать голоса на родине вице-президента США

«Самые честные выборы». Часть 7: Как штат Аризона нарушил федеральный закон и выбрал атеистку-бисексуала

«Самые честные выборы». Часть 6: Кто на самом деле выбирает демократов на родине Никсона и в вотчине Рейгана?

«Самые честные выборы». Часть 5: Граждан США лишают права голоса в пользу нелегалов

«Самые честные выборы». Часть 4: Мигранты, деньги и практически два ствола

«Самые честные выборы». Часть 3: Подвозы и вбросы

«Самые честные выборы». Часть 2: «Синяя жара» во Флориде

«Самые честные выборы». Часть 1: Теория и практика большого электорального взрыва в США