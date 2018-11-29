Она закончится минут за 15: Скабеева осадила украинца, предложившего послать на войну с Киевом ее мужа

Разговор в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» шел о последствиях введения военного положения на Украине, когда ведущая программы Ольга Скабеева заявила, что решить многие проблемы украинцев мог бы арест их президента Петра Порошенко.

«Давайте арестуем Порошенко. Но для этого придется ввести армию на Украину. А это нарушение международного права. Не можем себе позволить», — сказала Скабеева, вызвав негодование украинского эксперта Вадима Трюхана, председателя правления общественной организации «Европейский выбор Украины» и члена политсовета партии «Сила людей».

«Это пару миллионов россиян в землю положить, да, Ольга Владимировна?» — уточнил он высказывание ведущей политического ток-шоу.

«Это Петро Порошенко предлагает, Вадим Валерьевич. Вы Петру это скажите», — ответила ему Ольга Скабеева.

На вопрос Трюхана, пошлет ли она своего мужа на войну с Украиной, Скабеева осадила его, заявив, что никакой полномасштабной войны и не будет.

«Она закончится минут за 15. Наша армия слишком великая», — заявила телеведущая.

И тут в разговор вмешался супруг и соведущий Ольги Скабеевой Евгений Попов. Он заметил, что война на Украине длится уже больше четырех лет, а защитник Киева на российском телевидении Вадим Трюхан, вместо того чтобы воевать, кочует из студии в студию и орет, какие они прекрасные и замечательные, а на них напали.

«Только вы свою страну защищать не пошли, а живете в «стране-агрессоре» месяцами припеваючи. Если вы не пошли защищать свою страну на войне, значит, вы обыкновенный трус, вот и все», — выразил свое мнение Попов.