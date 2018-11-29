Сирия: Полянский заявил об улучшении гуманитарной ситуации в стране

Нью-Йорк, 29 ноября. Гуманитарная ситуация в Сирии улучшилась из-за стабилизации ситуации на большей части территории страны. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, он заявил, что наибольшее заметное улучшение ситуации в гуманитарном направлении наблюдается на территории контролируемой Дамаском. По его словам, преждевременно подводить итоги года, однако российская сторона считает достижением, что тема контролируемых районов полностью ушла из повестки дня.

Также Полянский подчеркнул, что надеется, что Организация по запрещению химического оружия предпримет шаги по обращению Дамаска из-за обстрела боевиками жилых кварталов в Идлибе.

Как ранее сообщали «Известия», Россия, Турция и Иран осудили применении химоружия на территории Сирии. Стороны потребовали, чтобы Организация по запрещению химического оружия провела полное и профессиональное расследование. Заявление трех государств было опубликовано по итогам Международной встречи по Сирии в Астане.