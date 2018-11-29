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Медведев подведет итоги года в прямом эфире 6 декабря

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Медведев подведет итоги года в прямом эфире 6 декабря

Москва, 29 ноября. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире подведет итоги года и ответит на вопросы журналистов в интервью пяти российским телеканалам 6 декабря. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

Прямой эфир программы «Разговор с Дмитрием Медведевым» состоится 6 декабря в 12.00 на телеканале «Россия 1». Также трансляцию будут вести «Россия 24», РБК и Russia Today. Впервые в этом году пятого участника прямого эфира определили по итогам ротации региональных телеканалов. Им стала лауреат премии «ТЭФИ-Регион» в номинации «Интервьюер» Ирита Минина, которая ведет программу «Лично знаком» на телеканале «Томское время».

В ходе эфира глава кабмина расскажет об основных задачах, которые стоят перед правительством, а также оценит достижения уходящего года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что правительство приравняло инвалидов на колясках с двигателями к пешеходам, а также отменило обязательное наличие знака «Шипы».

Автор: Софья Куликова
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