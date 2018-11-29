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В ООН призвали пересмотреть «неправильные» санкции против Сирии

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В ООН призвали пересмотреть «неправильные» санкции против Сирии

Нью-Йорк, 29 ноября. Введенные западными странами санкции против Сирии следует пересмотреть, поскольку они вредят мирным жителям. Об этом в четверг заявил помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн, выступая на пресс-конференции.

«Любые санкции, которые ударяют по мирным гражданам, неправильны. Я не могу сказать, должны ли они быть сняты, но их точно нужно постоянно изучать и изменять, чтобы не дать им навредить мирным гражданам», — отметил он.

Эгеланн обратил внимание на то, что действующие в настоящее время санкции также мешают процессу возвращения сирийских беженцев на родину. Дипломат также подчеркнул, что вопрос снятия санкций с Сирии не однократно поднимался в целевой группе по гуманитарным вопросам.

В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его сирийский коллега Валид Муаллем в ходе встречи в Нью-Йорке выступили за отмену односторонних санкций против Дамаска, введенных западными странами.

Автор: Антон Соколов
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