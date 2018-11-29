США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд
Вашингтон, 29 ноября. Иран провел испытания ракеты средней дальности, которая способна нести ядерный заряд. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
По его словам, в 2017 году Иран осуществил запуск ракеты, дальность полета которой достигает двух тысяч километров. При этом ракета способна нести более 500 килограммов полезной нагрузки.
«По нашим оценкам, в январе 2017 года Иран запустил ракету средней дальности. Она имеет полезную нагрузку более 500 кг и может использоваться, чтобы нести ядерные боеголовки. Ее предполагаемая дальности — более 1,2 тысячи миль (порядка двух тысяч километров - Прим. ФАН). Этого вполне достаточно, чтобы достичь некоторых европейских столиц», — сказал Хук.
Кроме того, Хук обвинил власти Ирана в финансовой поддержке исламского радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Он также добавил, что Тегеран якобы осуществляет поставки оружия талибам в Афганистане.
1 Организация запрещена на территории РФ.