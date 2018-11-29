ФСБ задержала боевиков, напавших на псковских десантников у высоты 776 в Чечне

Москва, 29 ноября. Двое боевиков, подозреваемых в участии в бою у высоты 776 в ходе Второй чеченской войны, задержаны. Об этом в четверг информирует Центр общественных связей ФСБ РФ.

Задержанные — это Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев, которые являлись членами банды Шамиля Басаева. Их подозревают в участие в мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. В настоящее время устанавливается возможная причастность боевиков к совершению других преступлений.

Ранее к длительным срокам лишения свободы были приговорены 13 боевиков, вступивших в бой с российскими десантниками недалеко от Аргуна.

Напомним, в конце февраля 2000 года в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковской дивизии ВДВ попала в окружение боевиков Хаттаба и была почти полностью уничтожена превосходящими силами неприятеля. В живых остались 6 бойцов, 84 их товарища были убиты. 22 десантникам было присвоено звание Героев России. Боевики потеряли убитыми около 400 человек.