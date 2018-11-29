«Будет много экзотического»: эксперт высмеял заявления СБУ о перехвате радиопереговоров авиации РФ над Керченским проливом

Москва, 29 ноября. Служба безопасности Украины обнародовала «радиоперехват» переговоров российских летчиков, которые якобы обстреляли корабли в Керченском проливе. Как заявил капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя слова зампредседателя СБУ Олега Фролова о «шести видах насилия» над украинскими моряками, украинское ведомство пытается продвинуть еще одну провокацию Киева в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Ранее Фролов продемонстрировал некую перехваченную «запись радиообмена» российской авиации. По его словам, российские истребители Су-30 и вертолеты Ка-52 якобы нанесли ракетные удары по украинским судам. Кроме того, Фролов заявил о шести видах насилия во время инцидента в проливе: таран ПСКР «Дон», две ракеты Су-30, столько же ракет Ка-52, крупнокалиберное корабельное вооружение и штурм катеров спецназом. Сейчас, по словам Фролова, служащие ВМСУ подвергаются «физическому и психологическому давлению».

Российский моряк высмеял украинскую «запись радиообмена» и заявления СБУ о «шести видах насилия» при Керченском инциденте. Он отметил, что украинская сторона не смогла даже правильно идентифицировать самолеты: над кораблями пролетели штурмовики Су-25, а не Су-30. При этом если бы Су-25 и Ка-52 действительно нанесли удар по украинским катерам, то те сейчас находись бы не на причале в Керчи, а на дне пролива.

«Если бы это действительно произошло, и Су-25 нанесли удар, мы бы этих кораблей не увидели. Там лишь пробоина от 30-мм установки пограничного корабля, причем снаряд был не фугасный, а простая болванка, которая, естественно, не взорвалась», — сказал Василий Дандыкин в комментарии изданию «ПолитРоссия».

Он добавил, что заявления об ударах истребителей являются не более, чем домыслами.

«Сейчас будет появляться много чего экзотического со стороны Украины», — сказал эксперт.

Факт, отметил капитан, остается фактом: украинские военные катера без спроса вошли в территориальные воды РФ. Дандыкин считает, что «поэтому эту группу по закону можно было топить». Моряк сыронизировал, что, верно, Киеву грезятся крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец», которые шли на прорыв эскадры во время русско-японской войны.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Украинские суда вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали и не реагировали на законные требования российских пограничников прекратить движение. Россия была вынуждена применить оружие, в результате чего три украинских моряка получили легкие ранения. Им была оказана медицинская помощь. Задержанные суда доставили в Керчь, в отношении членов экипажей ВМСУ было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ.