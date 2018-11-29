«Не думают о стране»: эксперт рассказал, как запрет Киева на въезд в Крым ударит по украинцам

Москва, 29 ноября. Решение Государственной пограничной службы Украины запретить иностранным гражданам въезжать в Крым через территорию Украины принято на основе введенного военного положения и нанесет серьезный ущерб экономике приграничных украинских регионов, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По словам Безпалько, решение принято на основании военного положения, которое ввел президент Украины Петр Порошенко из-за провокации украинских моряков в Керченском проливе. Те граждане Украины и других государств, которые захотят посетить Крым, будут пользоваться Крымским мостом и приезжать в Крым через территорию России на личном или общественном транспорте.

«Люди, которые вводят подобного рода меры, вообще не думают о своей стране», — заявил эксперт в комментарии RT.

Безпалько отметил, что приграничные области Украины продавали в Крым свою продукцию и получали экономические выгоды от сотрудничества. Теперь же потери понесут обычные граждане, запрет на въезд в Крым ударит по украинцам. Киев готов пожертвовать благополучием украинцев ради того, чтобы максимизировать потери России.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.

Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения. Президент Украины предложил ввести военное положение на 30 дней. Введение режима может стать угрозой проведению выборов президента, которые назначены на 31 марта 2019 года.