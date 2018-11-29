«Может в Донбассе, может в Крыму»: Вассерман призвал готовиться к новым провокациям Порошенко

Москва, 29 ноября. Известный публицист Анатолий Вассерман призвал Россию и Донбасс приготовиться к новым провокациям президента Украины Петра Порошенко.

Он отметил, что политик стремительно теряет поддержку не только со стороны народа, но и со стороны западных политиков, которые в свое время и привели его к власти. По словам Вассермана, таких крупных фальсификаций, как 2014 году, на грядущих выборах не будет, а это значит, что у Порошенко не будет шансов пройти даже во второй тур.

Именно поэтому, считает публицист, украинский президент ввел военное положение, которое, вероятнее всего, будет продлено. Вассерман обратил внимание на то, что военное положение введено именно в тех регионах, в которых меньше всего голосовали за Порошенко в 2014 году.

«Поэтому нужно ждать провокаций. Может в Донбассе, может в Крыму. В конце концов, ему абсолютно все равно, сколько пушечного мяса уйдет на то, чтобы добиться своей цели», — цитирует журналиста новостное агентство «Харьков».

Накануне на Украине вступил в силу указ о введении военного положения сроком на 30 дней. Поводом послужило задержание российскими пограничниками трех украинских военных судов в Керченском проливе, которые вторглись в территориальные воды РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал действия украинских моряков открытой провокацией. Отметим, что экипажи судов не отвечали на запросы пограничной службы, несмотря на то, что при себе у них была инструкция о правилах прохождения Керченского пролива.

В четверг президент Украины Петр Порошенко заявил о введении ограничений для россиян в связи с военным положением. Ограничения касаются правил въезда в страну и осуществления банковских операций.