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Опубликовано видео с места массовой аварии на Горьковском шоссе в Подмосковье

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Опубликовано видео с места массовой аварии на Горьковском шоссе в Подмосковье

Москва, 29 ноября. Крупное ДТП произошло в четверг в Московской области — на Горьковском шоссе столкнулись, по разным данным, от 6 до 8 автомобилей.

Видео, оказавшееся в распоряжении Федерального агентства новостей, дает представление о масштабе аварии. Очевидец, снявший ролик, не смог точно посчитать, сколько всего машин столкнулось недалеко от поворота на деревню Ельня. На место ЧП прибыли как сотрудники ДПС, так и машины скорой помощи и пожарный расчет. Точной информации о числе пострадавших пока нет.

 

Автор: Федор Веснин
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