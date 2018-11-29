Скандал в Польше: государственный телеканал добавил нацистскую символику в слово «Россия»

Варшава, 29 ноября. Польская государственная телекомпания TVP (Telewizja Polska) оформила студию, добавив в слово «Россия» символику нацистского карательного отряда СС. В эфире телепередачи обсуждался инцидент с задержанием трех украинских военных кораблей в районе Керченского пролива.

При оформлении студии была использована надпись на немецком языке «Achtung Russia!» (Внимание, Россия!). Буквы «ss» в слове Russia были стилизованы под символику штурмовых отрядов СС. Кроме того, в оформлении студии был использован еще один нацистский символ, в который была добавлена фотография президента РФ Владимира Путина.

Идеологическая провокация TVP вызвала негативную реакцию со стороны польского общества. Так, польский журналист Кшиштоф Подгорски опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором обвинил TVP в оскорблении главы иностранного государства. Журналист отметил, что действия TVP нарушают 136 статью Уголовного кодекса Польши об оскорблении главы иностранного государства.

Польский адвокат Ян Гузы подтвердил наличие признаков уголовного преступления. По его словам, сотрудникам телеканала может грозить до пяти лет тюрьмы. Он также напомнил, что на территории Польши запрещена пропаганда нацистской символики.