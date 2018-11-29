Сирия отразила атаку «Джебхат ан-Нусры»: чего пытались добиться боевики к северу от Хамы

Сирийская арабская армия (САА) отбила атаку боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и других исламистских группировок, выдвинувшихся со стороны провинции Идлиб, на севере соседней Хамы, передает агентство SANA. Подробнее об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Отряды джихадистов пытались проникнуть в район города Керназ и продвинуться в сторону христианского города Мхарде, однако правительственные войска отбросили их назад на исходные позиции, причинив серьезный урон.

Отмечается, что террористы нередко нарушают договоренности о создании буферной зоны и совершают нападения на объекты войск САР на границах Аль-Латаминского выступа. В северной части региона боевики, кроме того, зачастую атакуют мирных жителей, захватывают их в заложники или используют как живой щит.

По соглашениям президентов России и Турции, заключенным в Сочи, на северо-западе арабской республики должен быть сформирован демилитаризованный район глубиной в 10-15 километров. Часть боевиков, однако, прежде всего — из наиболее радикальных группировок, отказались вывести силы из установленной зоны, охватывающей части провинций Идлиб, Хама, Латакия и Алеппо.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин связывает данное нападение террористов к северу от Хамы с проведением 11-й встречи в рамках Астанинского формата, на которой как раз обсуждалась ситуация в районе «Большого Идлиба». Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом ФАН.

«Боевики тем самым пытаются продемонстрировать, будто буферная зона не работает, что они не просто на словах отказываются отходить от линии фронта и отводить вооружение. Они стремятся непосредственно показать, что не подчиняются режиму без огня и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что они субъектны и намерены продолжать войну против САА и законного президента САР Башара Асада», — пояснил наш собеседник.

Однако какой-то серьезной опасности данная атака не несет, уверен он. Джихадисты уже не располагают теми силами, чтобы запустить большое контрнаступление на этом направлении, как было еще всего пару лет назад.

«Такие действия боевиков уже, конечно, не носят характер полномасштабных военных операций, которые проводились в 2016-2017 годах. Это, скорее, просто локальная атака, которая при нынешней ситуации на фронте не может привести к каким-то радикальным последствиям. При этом она обозначает непримиримость ряда исламистских группировок и их готовность продолжать саботировать режим прекращения огня», — подчеркнул Борис Рожин.

То есть данные действия «Ан-Нусры» и подконтрольных ей бандгрупп не имеют каких-то серьезных тактический целей, их задача — подорвать урегулирование и внести смуту в союз стран-гарантов.

«Такая ситуация призвана создать трения в отношениях РФ и Турции по поводу выполнения Анкарой своих обязательств. Россия и Иран законно требуют, чтобы все шло в соответствии с договоренностями, но боевики между тем своими нападениями демонстрируют бездействие или бессилие турков, стараясь создать максимум напряженных неприятных моментов во взаимоотношениях Москвы и Тегерана с Анкарой», — заметил эксперт.

Несомненно, подобные нарушения радикалов не останутся без ответа. В соответствии с договоренностями, сторона, первая открывшая огонь в демилитаризованной зоне, сама может становиться целью для своего противника.

«Такие атаки будут и дальше отражаться, затем будут наноситься ответные удары. Так, после недавнего использования боевиками химического оружия в Алеппо, сирийская артиллерия и российская авиация провели бомбардировки позиций группировок, которые нападали. В скором времени, соответственно, сирийские войска, очевидно, проведут новые контратаки ключевых объектов радикалов в районе Аль-Латаминского выступа», — заключил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.