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Пользователи iPhone обнаружили секретную функцию в устройстве

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Пользователи iPhone обнаружили секретную функцию в устройстве

Москва, 29 ноября. Пользователи iPhone сообщили об уникальной функции, которая может быть полезна при чтении в темноте или для людей с плохим зрением. Устройство оснащено встроенным в камеру увеличительным стеклом, которое позволяет приблизить текст.

Функция позволяет приближать мелкий текст и подсвечивать его с помощью вспышки. Из-за того, что функция находится глубоко в настройках, она практически неизвестна. Чтобы включить лупу, необходимо зайти в меню настроек, выбрать «основные», затем перейти в «универсальный доступ» и выбрать функцию «лупа», сообщает «ПолитЭксперт».

Кроме того, в iPhone установлен и быстрый доступ к инструменту. Для этого нужно три раза нажать кнопку «Домой». В версиях iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Plus или iPhone XR лупа включается тройным нажатием кнопки блокировки экрана.

Автор: Софья Куликова
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