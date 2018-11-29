Появилось видео последствий ликвидации боевиков в КБР

Кабардино-Балкария, 29 ноября. В Сети появилось видео последствий операции по ликвидации боевиков, которые в четверг напали на сотрудников правоохранительных органов в Кабардино-Балкарии, передает RT.

На кадрах можно увидеть автомобиль террористов — белый ВАЗ-2107. Судя по пулевым отверстиям, огонь велся по пассажирским местам, где, вероятнее всего, и сидели стрелки. Кроме того, несколько выстрелов пришлось по водителю и пассажиру справа от него. У машины оказалось полностью разбито заднее стекло и пробито левое переднее колесо.

Судя по пулевым отверстиям в машине полицейских, преступники успели сделать как минимум восемь выстрелов. Среди найденных у боевиков вещей стражи правопорядка нашли автомат, пистолет, обрез, нож и магазин от АК.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что несколько преступников открыли огонь по сотрудникам ФСБ и МВД, которые попытались остановить машину. Ответным огнем трое нападавших были ликвидированы, один задержан.

По данным ФСБ, открывшие огонь были членами религиозно-экстремистской ячейки и готовили убийства силовиков и бизнесменов.