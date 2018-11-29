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Политика

Действия Украины вызвали непонимание в ЕС: Пушков объяснил заявление Меркель по инциденту в Азове

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В Совфеде оценили позицию ЕС по Азовскому инциденту

Москва, 29 ноября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Киев к «умному подходу» в связи с инцидентом в Черном море. По ее словам, решение возможно только в рамках диалога.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал Федеральному агентству новостей такое заявление главы Германии.

«Если целью Порошенко и некоторых его союзников было создание таких внешнеполитических условий, при которых против России были бы введены новые санкции, то эта цель провалилась, — отметил сенатор. — В начале недели я участвовал в  двух международных конференциях в Берлине, среди делегатов которых были многие западные ведущие политики, и предложение некоторых делегатов об усилении санкционного давления на Россию не нашло поддержки большинства выступавших.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

Причем к сдержанности призывали в первую очередь представители Германии. Из этого можно сделать вывод, что Берлин не склонен придавать Азовскому инциденту больше значения, чем он заслуживает на самом деле. Я не удивлен заявлением Ангелы Меркель, поскольку действия Украины в Азовском море вызвали непонимание в Евросоюзе».

Давая оценку позиции Соединенных Штатов по этому вопросу, он обратил внимание на ее двойственность.

«Госдеп выступил с осуждением, а [президент США] Дональд Трамп заявил, что ему нужно разобраться в этой ситуации, — сообщил собеседник ФАН. — С учетом этого заявления президента США мне как-то сложно представить, что США перейдут к каким-то резким действиям из-за этого инцидента». 

Напомним, что газета Welt написала со ссылкой на источники в ЕС, что Берлин и Париж выступают против ужесточения санкций против России на фоне инцидента в Керченском проливе.

Автор: Николай Хренков
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