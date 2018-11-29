Вашингтон, 29 ноября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20, скорее всего, состоится.

«Я, скорее всего, встречусь с Владимиром Путиным», — заявил Трамп.

По его словам, окончательное решение он примет на борту самолета, сообщает Bloomberg. Американский президент подчеркнул, что сейчас «очень хорошее время» для встречи с Путиным.

Ранее стало известно, что российский и американский президент смогут пообщаться на саммите в Аргентине около 20 минут тет-а-тет. Об этом журналистам РИА Новости рассказал источник одной из делегаций.

Напомним, саммит лидеров «двадцатки пройдет 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе.