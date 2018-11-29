«Зурабишвили готова к диалогу»: политолог рассказал о будущем Грузии после выборов

Москва, 29 ноября. Результаты второго тура президентских выборов в Грузии показали, что народ этой страны настроен против Михаила Саакашвили. Об этом заявил президент Фонда единения русского и грузинского народов, политолог Владимир Хомерики.

На выборах в Грузии лидировала Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия страны «Грузинская мечта». Оппозиционер и сторонник Михаила Саакашвили, Григол Вашадзе, гонку за место главы государства проиграл.

По мнению политолога Хомерики, избиратели, отдавшие свое предпочтение кандидату Зурабишвили, голосовали даже не за ее программы, а за то, «чтобы не вернулся Саакашвили». Иными словами, граждане Грузии сделали свой выбор «в пользу меньшего зла».

Политолог считает, что теперь, когда в Грузии избран новый президент, между Тбилиси и Москвой может начаться выстраивание диалога, хоть о перспективах резкого улучшения отношений между странами говорить пока не приходится.

«Саломе Зурабишвили, опять-таки в отличие от Вашадзе, все-таки готова к диалогу», — сказал Хомерики в комментарии «Царьграду».

Он добавил, что не менее 70% граждан Грузии выступают за диалог с Россией, и грузинские власти это понимают. По мнению Хомерики, есть надежда, что новый президент страны «повернется лицом» к России, и возможное сотрудничество Тбилиси и Москвы принесет положительный результат.

Напомним, 28 ноября в Грузии во втором туре президентских выборов одержала победу бывший министр иностранных дел страны, независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Как пишет Infox.Ru, по итогам обработки всех бюллетеней она набрала 59,52% голосов избирателей. Ее конкурент, оппозиционный кандидат Григол Вашадзе, смог заручиться поддержкой 40,48% избирателей.