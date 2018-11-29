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Русская церковь вернулась на берега Босфора: депутаты ГД отстояли молебен в храме Стамбула

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Русская церковь вернулась на берега Босфора: депутаты ГД отстояли молебен в храме Стамбула

Стамбул, 29 ноября. Депутаты Госдумы РФ приняли участие в молебне в храме Святого равноапостольного Константина и Елены в генконсульстве России в Стамбуле.

В храме возобновилась регулярная богослужебная жизнь по благословению Святейшего патриарха Кирилла. По словам настоятеля храма иерея Георгия Сергеева, службы будут вестись не только в Стамбуле, но и в других городах Турции.

В беседе с «Царьградом» иерей подчеркнул, что ближайшая служба пройдет в Анкаре, а также в курортной Анталье. По его словам, возобновление богослужений произойдет из-за того, что «причащаться в храмах Константинопольского Патриархата нельзя и наши соотечественники остались без духовного окормления».

По словам главы межпартийной ассамблеи православия, депутата Госдума РФ Сергея Гаврилова, «Русская православная церковь канонично возвращается на берега Босфора».

Он подчеркнул, что надеется, что храм в генконсульстве России в Стамбуле будет служить местом притяжения всех православных христиан, которые захотят причаститься в каноническом православии.

Автор: Денис Коробейников
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