Алексей Рахманов: Из-за пожара сдача ледокола «Виктор Черномырдин» сдвинется на несколько месяцев

29 ноября во время встречи с представителями российских СМИ президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов озвучил новые обстоятельства, связанные с ЧП на борту ледокола «Виктор Черномырдин».

Напомним, что 27 ноября на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин», находящемся на территории судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, произошел пожар. Огнем оказалась охвачена часть третьей и четвертой палубы судна. Один человек получил ожоги. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара.

Алексей Рахманов описал произошедшее на ледоколе следующим образом: «Имел место объемный взрыв, после чего началось горение, которое продолжалось около двух часов. Детальные причины взрыва устанавливаются соответствующей комиссией».

Президент ОСК уверен, что, несмотря на случившийся пожар, ледокол в следующем году будет сдан заказчику. Ключевое значение при этом имеет вопрос замены вышедшего на судне из строя импортного оборудования.

«С точки зрения сроков ключевой вопрос только один: очень много импортного оборудования, везде срок поставки — 3,5—4 месяца, то есть это означает, что в 2019 году мы, конечно, корабль по-любому отдадим заказчику, но как быстро найдем замену всему оборудованию? Потому что, например, система фильтрации сточных вод — была американская. В нынешней ситуации я боюсь, что нам ее никто не продаст. Будем искать замену в Корее, в Европе», — сообщил Рахманов.

Дизель-электрический ледокол проекта 22600 «Виктор Черномырдин» является самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире. Его водоизмещение составляет 22 258 т. На ледоколе применена уникальная система электродвижения, которая позволяет полностью сохранять управление судном при движении кормой во льдах. Система пневмообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта, что исключает обмерзание корпуса ледокола.

Строительство «Виктора Черномырдина» ведется на «Адмиралтейских верфях» с 2012 года.