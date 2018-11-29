В Совфеде назвали просьбу Киева закрыть Босфор «юридически ничтожной»
Москва, 29 ноября. Просьба киевского руководства закрыть Босфорский пролив, подконтрольный Турции, является «юридически ничтожной». Российские военные пресекли попытку кораблей ВМСУ нарушить границу РФ в Керченском проливе в полном соответствии с международным правом. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Намерения Киева добиваться закрытия Босфорского пролива для российских кораблей юридически ничтожны. <…> Жестко отреагировав на незаконные попытки проникновения судов ВМС Украины в наши территориальные воды, российские пограничники действовали строго в рамках международного права», — заявил Клинцевич.
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко сообщил, что Киев будет просить Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российский кораблей на основании пункта 19 конвенции Монтре. Согласно документу, Стамбул может запретить доступ в проливы кораблям воюющих государств, сообщает «Парламентская газета».
По словам Клинцевича, пункт 19, о котором сообщил Воронченко здесь «ни к селу ни к городу». Россия ни с кем не воюет, а операция в Керченском проливе проводилась в ответ на провокацию Украины в соответствии с международным правом.
Напомним, в воскресенье три корабля ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Тогда российские пограничники были вынуждены применить оружие и остановить украинские суда.