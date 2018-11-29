Стало известно, сколько россиян не пустили на Украину за сутки

Киев, 29 ноября. Более 30 граждан России не пустили на территорию Украины за минувшие сутки. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, погранконтроль не прошли 33 россиянина. Демченко рассказал, что часть граждан РФ не смогла «подтвердить цель поездки» на Украину.

«У части из них не было соответствующих документов, которые дают право на пересечение государственной границы», — заявил Демченко в эфире телеканала «112».

Он добавил, что некоторые россияне, которым отказали во въезде на Украину, ранее «незаконно посещали Крым». По его словам, существует некая специальная база, по которой проверяются все иностранные граждане, и с помощью которой украинские пограничники выявляют тех, кто ранее посещал Крым. При этом Демченко добавил, что ранее также были отказы во въезде на Украину иностранцам, среди которых были и россияне. Цифра, по его словам, «могла составлять также несколько десятков».

Напомним, на Украине введено военное положение в связи с инцидентом в Керченском проливе: 25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. В отношении украинских моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы РФ.

Крым стал российским регионом в 2014 году. После госпереворота в Киеве на полуострове был проведен референдум. Более 95% жителей региона проголосовали за воссоединение с Россией. Тем не менее, Киев продолжает считать Крым украинской, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о его статусе закрыт окончательно.