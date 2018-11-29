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Нурмагомедов объяснил, почему отказался пожать руку Канделаки

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Нурмагомедов объяснил, почему отказался пожать руку Канделаки

Москва, 29 ноября. Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов извинился перед телеведущей Тиной Канделаки за отказ пожать ей руку.

Инцидент произошел на форуме «Синергия» во время презентации книги Нурмагомедова Khabib Time. В ходе презентации Нурмагомедов и Канделаки вместе вышли на сцену. Канделаки протянула руку Нурмагомедову, однако спортсмен отказался ее пожимать, заявив, что «у нас так не принято».

Позднее Канделаки опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором прокомментировала отказ спортсмена пожать ей руку.

«Если я в присутствии людей протягиваю Рамзану Кадырову руку, он всегда ее пожимает, подчеркивая свое уважение. Но первым руку не протягивает», — написала Канделаки.

Нурмагомедов объяснил, почему отказался пожать руку Канделаки

В свою очередь Нурмагомедов отреагировал в комментариях к посту Канделаки, отметив, что отказ пожать ей руку является проявлением уважения и продиктован традициями ислама.

«Тина, то, что я не пожал вам руку, и было проявлением уважения к вам. В любом случае если что-то не так, извините», — написал Нурмагомедов в комментариях к посту Канделаки.

Нурмагомедов объяснил, почему отказался пожать руку Канделаки

Автор: Артем Никулин
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