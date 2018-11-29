«Несостоявшееся государство»: в Киеве объяснили, почему Запад изменил отношение к Украине

Киев, 29 ноября. Запад изменил отношение к Украине и все больше стран считают ее конфликтной и проблемной страной. Об этом заявила старший научный сотрудник Института демографии и социсследований НАН Украины Лидия Ткаченко.

По ее словам, Украина испортила отношения не только с Россией, но и с Польшей, а также с Венгрией. Ткаченко подчеркнула, что украинцы сильно потеряли в мировом имидже.

«Украинцев перестают воспринимать как доброжелательных искренних людей», — заявила Ткаченко в эфире телеканала Oboz TV.

По ее словам, Украина стала категоричной и конфликтной страной, которая не умеет решать проблемы нормальным путем договоренностей. Ткаченко подчеркнула, что у Запада нет иллюзий насчет Украины.

Ранее, украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Запад потерял интерес к ситуации на Украине. По его словам, западные СМИ перестали упоминать в своих материалах Украину.

«Упал интерес, перестали беспокоиться по поводу войны и стали выстраивать новые бизнес-отношения с РФ», — заявил Дещица журналистам.

Ранее украинский политолог и журналист Андрей Ваджра заявил, что западные страны осознали несостоятельность Украины как государства. По его словам, Запад понимает, что Украина превратилась в «недогосударство».

«Для многих уже, прежде всего в Европе и США, становится понятно, что Украина — это несостоявшееся государство. Несостоявшееся по всем сферам общественной и государственной жизни», — заявил Ваджра выступая в эфире канала News-Front.

По его мнению, Запад и США увидели полную картину того, что представляет из себя Украина и будут решать, «что с этим делать дальше».